Lasciata ormai alle spalle la spettacolare sequenza dei grandi eventi estivi, che finiscono, inevitabilmente, per monopolizzare la scena, la Valdichiana senese, Capitale toscana della cultura 2025, trova, nell’ovattata tranquillità autunnale, lo spazio per nuovi progetti. Domenica, al Teatro degli Arrischianti di Sarteano, alle 18, è il momento dello spettacolo ‘La palestra della felicità’, testo della scrittrice torinese Valentina Diana, prodotto dall’associazione ‘Formare una compagnia’, realtà fondata e diretta da Carlo Pasquini che è anche il registra della rappresentazione. In scena quattro giovani interpreti, Luca Amirante, Emma Bali, William Camastra e Dafne Rosati, che vengono dalla scuola di pedagogia teatrale dello stesso Pasquini, ospitata a Montepulciano, nel Palazzo Ricci, dall’Accademia europea di musica e arti che la sostiene, come esempio concreto del valore formativo del teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La palestra della felicità". Teatro degli Arrischianti