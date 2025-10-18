La nuova stagione ’Piccolo Astrusi’ dedicata ai più piccoli

Si torna a teatro, a Montisi. Si apre infatti domani (domenica 19) la nuova stagionePiccoli Astrusi’, dedicata alle famiglie e ai più piccoli. Un calendario di rappresentazioni che accompagna la programmazione di prosa dei due palcoscenici, quello del Teatro della Grancia di Montisi e quello del Teatro degli Astrusi di Montalcino. Lo spettacolo di domani, che inizierà alle 17, è ‘Le fiabe di Calvino’ di e con Cecilia Bartoli e Federico Ghelarducci, con le musiche dal vivo della stessa Cecilia Bartoli, in una produzione del Teatrino dei Fondi. Due pirati trasporteranno il pubblico lungo le fantastiche avventure ispirate alle fiabe di Italo Calvino, provenienti da diverse tradizioni regionali d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

