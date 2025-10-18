Le cose accadono fuori dalla bolla dei social media. Il mondo è diviso tra la società del commento (e del rancore) e l’universo dei costruttori di futuro. Il distacco è abissale. Faccio una breve passeggiata nella realtà: ieri il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di Bilancio da 18,7 miliardi di euro che mette più soldi in tasca agli italiani; sempre ieri l’agenzia Dbrs Morningstar ha alzato il rating dell’Italia, abbiamo una A davanti e un trend stabile, e nel commentare la decisione ha sottolineato che il governo Meloni «si sta dimostrando stabile e credibile»; da lunedì a venerdì il Tesoro collocherà una nuova emissione di Btp Valore, titoli di Stato per i piccoli risparmiatori con un rendimento più elevato rispetto a quello ordinario; la rotta è tracciata nel Documento programmatico di Bilancio, presentato in Consiglio dei ministri il 14 ottobre scorso, offre un quadro con gli indicatori di finanza pubblica ancora in miglioramento rispetto al 2024 e l’Italia in uscita dalla procedura europea di deficit eccessivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La nuova Europa, la Francia naufraga e l'Italia è in serie A