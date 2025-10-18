La notte nel cuore anticipazioni puntate del 19 ottobre della soap turca di Canale 5

La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, domenica 19 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo un intreccio di segreti e rivelazioni che sconvolgerà la famiglia di Cihan. Le dinamiche familiari saranno ancora una volta scosse da bugie, gelosie e sospetti, mentre nuovi segreti minacceranno l’equilibrio già precario tra i protagonisti. I n questa famiglia, ogni verità svelata sembra aprire la porta a nuovi misteri, e le nuove puntate della dizi turca in onda domenica 19 ottobre apriranno la strada a nuovi scenari. 🔗 Leggi su Superguidatv.it