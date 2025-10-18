La notte nel cuore anticipazioni puntate del 19 ottobre della soap turca di Canale 5

Superguidatv.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, domenica 19 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo un intreccio di segreti e rivelazioni che sconvolgerà la famiglia di Cihan. Le dinamiche familiari saranno ancora una volta scosse da bugie, gelosie e sospetti, mentre nuovi segreti minacceranno l’equilibrio già precario tra i protagonisti. I n questa famiglia, ogni verità svelata sembra aprire la porta a nuovi misteri, e le nuove puntate della dizi turca in onda domenica 19 ottobre apriranno la strada a nuovi scenari. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

notte cuore anticipazioni puntateLa notte nel cuore, anticipazioni puntate del 12 ottobre della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi inediti La notte nel cuore, in onda domenica 12 ottobre nel serale di Canale 5? Lo riporta superguidatv.it

notte cuore anticipazioni puntateLa notte nel cuore, anticipazioni turche: Nuh viene arrestato, Sumru ha un incidente - Samet viene colpito da un’emorragia cerebrale e rimane paralizzato, mentre Nuh aggredisce Cihan dopo aver scoperto l’incontro segreto con Sevilay ... Da it.blastingnews.com

notte cuore anticipazioni puntateLa notte nel cuore, anticipazioni domenica 19 ottobre: Cihan scopre la verità sul sicario di Tahsin, Sehrat si pente - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 19 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5 ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Anticipazioni Puntate