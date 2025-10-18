La musica è impegno | Raccontiamo il mondo per svegliare le coscienze

FIRENZE "L’unico filtro che accettiamo? È l’educazione". Lo hanno detto le cantautrici Angela Ciancio e Valentina Sanseverino, in arte Lil Jolie e Vale LP, tra le finaliste dell’ultima edizione di Sanremo Giovani e ieri ospiti al Festival Luce!. "Come facciamo a raccontare il mondo? Abbiamo degli occhi, un’anima e un cuore. Facciamo quello che vediamo, facciamo quello che sentiamo – esordisce Lil Jolie – e siamo due ragazze che sentono tanto". "Usiamo la nostra presenza qui sulla terra per testimoniare quello che ci piace, quello che ci fa arrabbiare – prosegue Vale LP –. Questo è un mondo pieno di informazioni, che corre velocissimo, che ci chiede di raccontarci in un tweet, ma dentro di noi c’è una complessità distante dall’immagine che diamo e questo è un problema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

