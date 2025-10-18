La moto rubata a un ragazzino a Castelbuono | Un gesto da non sottovalutare

Riceviamo e pubblichiamo.Sono Massimiliano Cortina, fratello di un ragazzo a cui il 14 ottobre è stata rubata la moto in pieno giorno a Castelbuono, e desidero pubblicare questa lettera. Un grave episodio di microcriminalità lo scorso 14 ottobre ha turbato la quiete del nostro paese di 8 mila. 🔗 Leggi su Palermotoday.it