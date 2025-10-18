La moto firmata dal Papa venduta a oltre 150mila euro
La Bmw R 18 Transcontinental personalizzata e autografata dal pontefice è stata venduta a Monaco di Baviera. Il ricavato andrà in beneficienza . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bmw R 18: come è fatta la cruiser firmata da Papa Leone XIV - La Bmw R 18 Transcontinental personalizzata appositamente per Papa Leone XIV dall'azienda tedesca Witzel Custom Build e presentata al pontefice dai Jesus Bikers durante l'ultima udienza in piazza San ... Si legge su gazzetta.it