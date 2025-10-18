La moto firmata dal Papa venduta a oltre 150mila euro

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bmw R 18 Transcontinental personalizzata e autografata dal pontefice è stata venduta a Monaco di Baviera. Il ricavato andrà in beneficienza . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la moto firmata dal papa venduta a oltre 150mila euro

© Gazzetta.it - La moto firmata dal Papa venduta a oltre 150mila euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

moto firmata papa vendutaLa Mia Moto: tutte - La Bmw R 18 Transcontinental personalizzata e autografata dal pontefice è stata venduta a Monaco di Baviera. Riporta msn.com

Papa Leone XIV firma una moto Bmw, il ricavato andrà in beneficenza: la foto - Una moto Bmw firmata da Papa Leone XIV andrà all'asta e il ricavato sarà completamente devoluto in beneficenza. Scrive tg24.sky.it

Bmw R 18: come è fatta la cruiser firmata da Papa Leone XIV - La Bmw R 18 Transcontinental personalizzata appositamente per Papa Leone XIV dall'azienda tedesca Witzel Custom Build e presentata al pontefice dai Jesus Bikers durante l'ultima udienza in piazza San ... Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Moto Firmata Papa Venduta