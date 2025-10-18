La maratona che l’Italia dovrá completare per fine anno per liberarsi di varie pastoie residue

Sta per prendere il via verso la chiusura dell’anno, per quanto esposto in queste righe quella del bilancio del Paese. Come per ogni anno già trascorso, sarà un percorso a ostacoli.Tra essi sono presenti anche problemi risolti solo in parte che, necessariamente, ora devono essere azzerati del tutto. Si eviterà così il cosiddetto “riporto a nuovo”, cioè l’inserimento tra le poste del prossimo esercizio. Dal primo colpo d’occhio che si ricava da uno sguardo veloce del DPB già a Bruxelles, si nota una posta, per quanto contenuta, all’attivo, ottenuta da una rimodulazione del PNRR. È credibile che la stessa sarà interpretata da chi è deputato a farlo, come un esercizio di diligenza che rimanda al tante volte citato “comportamento del buon padre di famiglia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

