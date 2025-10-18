La manovra e il miracolo anatomia di una Italia in saldo

Messinatoday.it | 18 ott 2025

La bozza della legge di bilancio 2026, approvata dal Consiglio dei Ministri, vale 18,7 miliardi di euro. Una cifra che suona ambiziosa, ma che per oltre metà — 10 miliardi — si ottiene tagliando: 3,7 agli enti locali, 127 milioni ai progetti territoriali, 500 dalla revisione dell’ISEE. Quanto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

