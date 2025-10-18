La manovra e il miracolo anatomia di una Italia in saldo
La bozza della legge di bilancio 2026, approvata dal Consiglio dei Ministri, vale 18,7 miliardi di euro. Una cifra che suona ambiziosa, ma che per oltre metà — 10 miliardi — si ottiene tagliando: 3,7 agli enti locali, 127 milioni ai progetti territoriali, 500 dalla revisione dell’ISEE. Quanto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
