La malattia di Beatrice Valli di cui non aveva mai parlato | ecco lo sfogo tra le lacrime

Beatrice Valli si racconta a cuore aperto a Le Iene: tra lacrime e verità, l’influencer parla della depressione, degli attacchi di panico e della forza trovata grazie ai suoi figli. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Facile sembrare alti tra i bassi: Karina Cascella attacca le influencer e affonda Beatrice Valli Con la voce spezzata dall’emozione, Beatrice Valli ha raccontato per la prima volta a Le Iene la sua battaglia contro la depressione e gli attacchi di panico. Nel toccante monologo, l’ex volto di Uomini e Donne ha ricordato anche la sofferenza vissuta da adolescente accanto alla madre, vittima di una grave forma di depressione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

