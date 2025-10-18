La magia dei tessuti aerei torna al Teatro sociale di Sondrio

Tornano al Teatro sociale di Sondrio le affascinanti acrobazie e la magia dei tessuti aerei grazie allo spettacolo “Le incredibili storie di un saggio”, in programma il 2 novembre alle 20,30.Una favola senza tempo, una metafora dell’esistenza che racconta quanto sia labile il confine tra realtà e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it