La lite poi la rissa nel piazzale e il coltello nelle mani dell' aggressore | così è morto Hekuran Cumani

Perugiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato trovato senza vita alle prime ore del mattino di sabato 18 ottobre nel parcheggio del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia: la vittima si chiamava Hekuran Cumani, 23 anni, originario di Fabriano. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ricevuto un unico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

