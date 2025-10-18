La lite poi la rissa nel piazzale e il coltello nelle mani dell' aggressore | così è morto Hekuran Cumani
È stato trovato senza vita alle prime ore del mattino di sabato 18 ottobre nel parcheggio del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia: la vittima si chiamava Hekuran Cumani, 23 anni, originario di Fabriano. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ricevuto un unico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
la Repubblica. . All'interno di un locale di Perugia, a notte fonda, è scoppiata la lite tra due gruppi di ragazzi, poi usciti fuori nel parcheggio di via Pascoli per continuare la rissa. Fino a quando qualcuno di loro non ha tirato fuori il coltello, colpendo al petto uno - facebook.com Vai su Facebook
Giovane ucciso a Perugia, lite in locale poi spunta coltello - Una lite tra due gruppi di giovani all'interno di una discoteca universitaria poi degenerata in una rissa all'esterno e conclusa con l'omicidio di Hekuran Cumani. Riporta corrieredellosport.it
Rissa a Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni - Così è stato trovato un giovane delle Marche, ma di origini albanesi, sabato mattina intorno alle 4 nel parcheggio del dipartimento ... Scrive msn.com
