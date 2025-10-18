La lite e la coltellata alla gola Morto un 23enne nel parcheggio dell' università di Perugia
Sangue nella notte a Perugia, dove un giovane di 23 anni è morto dopo aver ricevuto una coltellata alla gola. Il terribile fatto si è svolto in uno dei parcheggi dell'università, quello di via Pascoli, nei pressi del dipartimento di Matematica. Gli inquirenti sono adesso al lavoro per ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire al responsabile. Stando alle informazioni rilasciate sino ad ora, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 4.00 di oggi, sabato 18 ottobre. A perdere la vita è stato Hekuran Cumani, un ragazzo di 23 anni nato nelle Marche, ma di origini albanesi. A quanto pare si sarebbe scatenata una rissa nel quale il giovane è rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
