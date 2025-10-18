La Liga ha censurato in Tv la protesta dei calciatori durante Oviedo-Espanyol Paìs

Come avevamo già anticipato partendo dal Mundo Deportivo, durante Oviedo-Espanyol (e tutte le altre gare fatta eccezione per quella del Barcellona e del Villarreal) c’è stata una forma di protesta contro la Liga da parte dei calciatori. Tutti sono rimasti immobili. I 22 giocatori sono rimasti fermi come statue in campo per i primi secondi, in segno di protesta contro il piano della Liga di spostare Villarreal- Barcellona il 20 dicembre a Miami. Il pubblico di El Tartiere – racconta il Paìs – ha potuto assistere alla protesta, ma non chi ha seguito la partita su Movistar, la cui trasmissione è controllata da LaLiga, che ha censurato le immagini della protesta, proprio come due settimane fa, quando è stato reso omaggio a Gaza a San Mamés. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

