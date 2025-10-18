La lezione di Samuel Paty alla Francia cinque anni dopo

Samuel Paty, un procès pour l’avenir” (Flammarion) non è solo un resoconto delle sette settimane di processo che hanno portato alle condanne degli otto protagonisti della macchina infernale che convinse Abdoullakh Anzorov, un giovane radicalizzato, a uccidere un insegnante di scuola media di Conflans-Sainte-Honorine, un ussaro della République come Samuel Paty. E’  anche un libro sull’islamismo e l’indottrinamento, la libertà di espressione e l’insegnamento, la blasfemia e la menzogna, la laicità e la democrazia, un libro pensato per “l’après”, per quello che verrà, per trasmettere alle nuove generazioni gli insegnamenti di un professore di storia e geografia, assassinato cinque anni fa per aver mostrato in classe le vignette di Charlie Hebdo su Maometto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

