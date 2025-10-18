La lezione di Papa Leone | I contro-modelli alla famiglia portano frutti amari

"Tra le vocazioni a cui gli uomini e le donne sono chiamati da Dio, il matrimonio è delle più nobili e dei più alte" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La lezione di Papa Leone: “I contro-modelli alla famiglia portano frutti amari”

"L'accordo sull'inizio del processo di pace ha regalato una scintilla di speranza in Terra Santa", ha detto il Papa nel corso dell'Angelus

Papa Leone XIV: “Troppi divari di reddito, guardate Elon Musk”. La lezione cristiana contro le ricchezze che i sovranisti continuano ad ignorare - Nella sua prima intervista da Pontefice, Papa Leone XIV ha messo in guardia contro l’enorme crescita delle disuguaglianze economiche, definendole una delle piaghe più gravi del nostro tempo. Da blitzquotidiano.it

L’incontro tra il Papa e il Presidente. Una piattaforma comune per ricucire l’Italia e l’Europa - Com’è nello stile dei due protagonisti, papa Leone XIV e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrive difesapopolo.it

Papa Leone XIV: “passi avanti di pace, liberare gli ostaggi/ “Preoccupa antisemitismo e le sofferenze a Gaza” - L'omelia e l'Angelus Papa Leone XIV oggi 5 ottobre 2025: il piano di pace, l'appello contro antisemitismo e atroci sofferenze a Gaza. Da ilsussidiario.net