Filippo Turetta, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, ha rinunciato ai motivi d’appello mandando una lettera alle autorità giudiziarie. Una paginetta, scritta di suo pugno, in cui il 24enne reo confesso, si dice “pentito”, il cui testo è stato reso noto da Il Gazzettino. “Fin dall’inizio del mio percorso giudiziario – scrive Turetta – ho preso tutte le scelte possibili, affinché questo potesse portare più rapidamente possibile e in modo trasparente e sincero alla sentenza, qualsiasi essa fosse, tristemente consapevole che purtroppo in nessun modo essa potrà pienamente rimediare ed eliminare il profondo dolore e sofferenza che ho causato con le mie gravissime azioni a Giulia e a tutti i suoi familiari e parenti impedendole di vivere una piena e meravigliosa esistenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La lettera di Turetta ai giudici per rinunciare all’appello: “Mi assumo la piena responsabilità, mi pento ogni giorno”