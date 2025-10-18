La leggenda del Drago Vaia continua | centinaia di runner pronti al Trail dei record
Tutto pronto a Gionghi di Lavarone per la terza edizione del Drago Vaia Trail, la corsa che unisce sport, natura e solidarietà e che quest’anno punta dritta a un nuovo record di partecipazione. Domenica mattina, 19 ottobre, saranno almeno 450 i runner al via, ma gli organizzatori dell’Uisp. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
