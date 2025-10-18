La legge dell’ex stende Conte | il Torino supera 1-0 il Napoli grazie a Simeone
La settima giornata di Serie A si è aperta con la doppia sfida a reti bianche Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo, disputatesi alle ore 15. Il terzo match di oggi, sabato 18 ottobre, è andato in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove si sono affrontate Torino e Napoli, con i granata che si sono imposti 1-0 grazie alla rete dell’ex Simeone, regalando la chance alla Roma di salire in solitaria in testa alla classifica. Torino-Napoli, il racconto del match. Il match dello Stadio Olimpico Grande Torino inizia sul filo dell’equilibrio, con i padroni di casa che al 15? hanno la prima grande occasione con Vlasic che colpisce il palo dopo una bella conclusione dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
LA PROPOSTA Depositato un progetto di legge, che prevede 12 mebri, sei della maggioranza e sei dell'opposizione, per fare luce sui tanti "buchi neri" della vicenda. Quattro mesi il tempo di lavoro per stendere una relazione completa. - facebook.com Vai su Facebook
#FreeDrHussamAbuSufiya #Nobel "Abu Safiya incarcerato per la legge israeliana “Unlawful Combatants”, che estende i casi di detenzione senza processo." - X Vai su X
Conte e De Bruyne, la legge è uguale per tutti - Sarri tiene in panchina Mertens e lo fa entrare nel secondo tempo, con gli azzurri sotto 2- Scrive corrieredellosport.it