La settima giornata di Serie A si è aperta con la doppia sfida a reti bianche Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo, disputatesi alle ore 15. Il terzo match di oggi, sabato 18 ottobre, è andato in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove si sono affrontate Torino e Napoli, con i granata che si sono imposti 1-0 grazie alla rete dell’ex Simeone, regalando la chance alla Roma di salire in solitaria in testa alla classifica. Torino-Napoli, il racconto del match. Il match dello Stadio Olimpico Grande Torino inizia sul filo dell’equilibrio, con i padroni di casa che al 15? hanno la prima grande occasione con Vlasic che colpisce il palo dopo una bella conclusione dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La legge dell'ex stende Conte: il Torino supera 1-0 il Napoli grazie a Simeone