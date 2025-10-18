La Igor in trasferta a Bergamo per il classico del volley femminile

Novaratoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasferta a Bergamo per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che alle 16 di domani, domenica 19 ottobre, sarà di scena alla Choruslife Arena di Bergamo contro le orobiche guidate da Carlo Parisi per la prima ufficiale stagionale di quello che è considerato il "classico" della pallavolo femminile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

