Il capo della Casa bianca Donald Trump ha schierato le Forze armate nel mar dei Caraibi. L’obiettivo dichiarato è la guerra al narcotraffico. Ma non ha informato nessuno. “ Abbiamo attaccato un sottomarino. Un sottomarino adibito al trasporto di droga, costruito appositamente per il trasporto di enormi quantità di droga ”. È la guerra del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai cartelli della droga. (ANSA FOTO) – Notizie.com Organizzazioni potenti, tanto da avere a disposizione uomini, armi, mezzi e navi per trafficare sostanze stupefacenti tra il sud ed il nord America. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La guerra segreta di Donald Trump ai cartelli della droga nei Caraibi: “Abbiamo attaccato un sottomarino del narcotraffico”