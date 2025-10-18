All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Forse non si nota a un primo sguardo, ma quella di Julia Roberts è una carriera costruita a colpi di coraggio, scelte imperfette e ruoli che hanno disfatto, uno a uno, il mito del suo sorriso. Ci sono detrattori di Kate Winslet, di Tilda Swinton, di Nicole Kidman. Ok, fa parte del gioco, anche se spiace. Ma una cosa è certa: nessuna attrice è amata come Julia Roberts. Ci sono attori e attrici che si amano, altri che si sopportano, altri ancora che si detestano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La grandezza di Julia Roberts non sta nei film che l’hanno resa un’icona, ma in quelli che l’hanno tolta dal centro