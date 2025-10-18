La grande chance azzurra Da Abbadini a D’Amato un Mondiale per stupire

Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto è pronto per il Mondiale di ginnastica a Giacarta, comprese le ambizioni delle squadre azzurre che da domani faranno sul serio in pedana. Gli azzurri sono arrivati da qualche giorno. La squadra maschile guidata da Giuseppe Cocciaro è formata a Yumin Abbadini e Carlo Macchini reduci da Giochi di Parigi, da Thomas Grasso e dai tre esordienti Tommaso Brugnami, Edoardo De Rosa e Gabriele Targhetta. Primo impegno nelle qualifiche nella suddivisione 3, alle 9.15 italiane di domani, con anelli e nell’ordine volteggio, parallele pari, sbarra, corpo libero e cavallo. Le ragazze di Enrico Casella saranno invece Asia D’Amato, Giulia Perotti, Emma Fioravanti, Chiara Barzasi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la grande chance azzurra da abbadini a d8217amato un mondiale per stupire

© Sport.quotidiano.net - La grande chance azzurra. Da Abbadini a D’Amato un Mondiale per stupire

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

grande chance azzurra abbadiniLa grande chance azzurra. Da Abbadini a D’Amato un Mondiale per stupire - La nazionale israeliana bandita dall’Indonesia, il Tas boccia il ricorso. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grande Chance Azzurra Abbadini