Tutto è pronto per il Mondiale di ginnastica a Giacarta, comprese le ambizioni delle squadre azzurre che da domani faranno sul serio in pedana. Gli azzurri sono arrivati da qualche giorno. La squadra maschile guidata da Giuseppe Cocciaro è formata a Yumin Abbadini e Carlo Macchini reduci da Giochi di Parigi, da Thomas Grasso e dai tre esordienti Tommaso Brugnami, Edoardo De Rosa e Gabriele Targhetta. Primo impegno nelle qualifiche nella suddivisione 3, alle 9.15 italiane di domani, con anelli e nell’ordine volteggio, parallele pari, sbarra, corpo libero e cavallo. Le ragazze di Enrico Casella saranno invece Asia D’Amato, Giulia Perotti, Emma Fioravanti, Chiara Barzasi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La grande chance azzurra. Da Abbadini a D’Amato un Mondiale per stupire