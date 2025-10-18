La gita di Schlein ad Amsterdam finisce nel delirio | insulti al governo La segretaria Pd sempre meno credibile

Si può essere segretari di un grande partito, perché il Pd lo è, senza diventare mai leader? Si, ed Elly Schlein lo ha dimostrato ampiamente in questi trenta mesi di primazia a Largo del Nazareno. E se c’era bisogno di una conferma, l’ha data  ad Amsterdam, al congresso del Pse, sparlando male del suo Paese, una delle principali democrazie occidentali, definendolo come una sorta di autocrazia senza libertà. Parole gravi, gravissime, specialmente se si considera che è stato citato il caso di un giornalista, Sigfrido Ranucci, oggetto di un attentato vergognoso. Con una sorta di messaggio subliminale che dipinge all’estero l’Italia in un modo assurdo, sbagliato, inventato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

