La giacca di pelle o di suede piena di tasche applicate è il nuovo must have della stagione

Dando un'occhiata in giro in questi mesi si può notare subito quanto le giacche di pelle siano la cosa che più amano indossare le donne durante l'autunno. Perché sono comode, funzionali, passepartout e hanno quel tocco ribelle che non guasta mai. Tra blouson e trench, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ma a farsi notare quest'anno è soprattutto la sahariana di pelle. Cosa c'è di più strategico, infatti, che di declinare in pelle o in suede la classica giacca estiva di cotone piena di tasche applicate? La praticità e la coolness rimangono le stesse ma il fattore eleganza si alza, soprattutto nella versione in pelle liscia.

