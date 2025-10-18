Adesso bisognerà capire se complicarsi la vita nei finali di partita (parliamo di pallacanestro eh.) fa parte del dna di questa squadra oppure, versione probabilmente più rispondente alla realtà, si tratta niente altro che dell’inevitabile scotto da pagare al processo di crescita di un gruppo eterogeneo e completamente rinnovato. Situazione peraltro ampiamente preventivata alla vigilia del campionato e direttamente collegato alla ‘profezia’ di coach Marcello Ghizzinardi secondo la quale questa General Contractor in working progress ha margini di miglioramento talmente ampi da ‘giustificare’ e rendere meno ‘indigesta’ anche la partenza a scoppio ritardato di questo avvio di campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La General in crescita. Ora c’è la Virtus Roma