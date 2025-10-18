LA GARA EVENTO Ayrton e il ’Professore’ La sfida epica sui kart

Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025

Quella tra Ayrton Senna e Alain Prost è stata una delle più grandi rivalità sportive del secolo scorso. Dalle tante battaglie in Formula 1, incidenti eccellenti compresi, alla gara di kart degli Elf Masters al Bercy Stadium di Parigi nel 1993. Una competizione organizzata dall’ex pilota Philippe Streiff con l’obiettivo di chiamare a raccolta i più grandi campioni di tutte le specialità del motorsport. La corsa fu vinta da Prost seguito da Andrea De Cesaris. Senna, invece, fu costretto al ritiro a causa di problemi tecnici al suo kart dopo alcuni giri mozzafiato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

LA GARA EVENTO. Ayrton e il 'Professore'. La sfida epica sui kart

