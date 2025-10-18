La Francia abbandona l’Eurodrone | Costi e ritardi eccessivi

La Francia si sfila dal programma Eurodrone. Dopo mesi di esitazioni e verifiche interne, Parigi ha comunicato ai suoi partner europei – Germania, Italia e Spagna – l’intenzione di ritirarsi dal progetto di sviluppo del grande drone da ricognizione e sorveglianza. L’iniziativa prevedeva l’investimento di circa 7 miliardi di euro. Era stata pensata per ridurre la dipendenza dell’Europa dai modelli americani. Le autorità avrebbero preso questa scelta, secondo fonti del Ministero delle Forze Armate francese, alla luce di ritardi accumulati, sforamenti di bilancio e nuovi tagli alla spesa nazionale per la difesa. 🔗 Leggi su Open.online