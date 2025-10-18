La Foss replica ai sindacati | Alla base dello sciopero fatti non corrispondenti alla realtà

Palermotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In riferimento al comunicato diffuso il 17 ottobre dalle organizzazioni sindacali della Fondazione orchestra sinfonica siciliana (Foss), con il quale è stato proclamato uno sciopero in occasione del concerto di chiusura della Settimana di Musica Sacra al Duomo di Monreale, si ritiene doveroso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Sindacati base, lunedì 22.9 sciopero generale - Mobilitazione generale lunedì 22 settembre da parte dei sindacati di base Cub, Adl Cobas e Sgb: coinvolgerà tutte le categorie del lavoro pubblico e privato. Segnala ilfattoquotidiano.it

Sindacati base annunciano sciopero generale a sostegno Flotilla - I sindacati di base Cub, Adl e Sgb annunciano uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di lunedì 22 settembre "per manifestare il sostegno ... Da ansa.it

Sciopero Generale in Italia: Sindacati di Base in Piazza a Sostegno di Gaza - ?? È in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Foss Replica Sindacati Base