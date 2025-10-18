la forza di una donna trame dal 20 al 25 ottobre 2025

Lunedì 20 ottobre 2025 Convinta di ricevere un messaggio da Sarp, Bahar si dirige fiduciosa verso il luogo dell’incontro. Ma ignora che dietro quell’SMS si cela Munir, esecutore di un piano crudele ideato da Sirin. L’obiettivo? Farle scoprire nel modo più doloroso possibile che suo marito ha voltato pagina: ha una nuova moglie e dei figli. Martedì 21 ottobre 2025 Bahar arriva all’appuntamento e resta sconvolta da ciò che vede: un bambino corre verso Sarp e lo chiama “papà”. In un istante, la verità le piomba addosso. L’uomo che ha amato e atteso per anni si è costruito una nuova famiglia. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

