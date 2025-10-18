La forza di una donna trame dal 20 al 25 Ottobre 2025
Lunedì 20 ottobre 2025 Convinta di ricevere un messaggio da Sarp, Bahar si dirige fiduciosa verso il luogo dell’incontro. Ma ignora che dietro quell’SMS si cela Munir, esecutore di un piano crudele ideato da Sirin. L’obiettivo? Farle scoprire nel modo più doloroso possibile che suo marito ha voltato pagina: ha una nuova moglie e dei figli. Martedì 21 ottobre 2025 Bahar arriva all’appuntamento e resta sconvolta da ciò che vede: un bambino corre verso Sarp e lo chiama “papà”. In un istante, la verità le piomba addosso. L’uomo che ha amato e atteso per anni si è costruito una nuova famiglia. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
8 Marzo – Giornata Internazionale della Donna Oggi celebriamo la forza, il talento e la determinazione di tutte le donne che ogni giorno illuminano il mondo con la loro passione e il loro impegno. In Color Max, crediamo nell’importanza di valorizzare il con - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre: Bahar si reca all’appuntamento con Sarp e scopre il suo segreto - Trame puntate dal 20 al 24 ottobre La forza di una donna: Bahar si reca a un appuntamento con Sarp. Lo riporta superguidatv.it
La forza di una donna, anticipazioni 20, 21 e 22 ottobre 2025 - La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre 2025 Bahar si dirige verso un albergo per cercare di ... Come scrive msn.com
La Forza di una donna, anticipazioni dal 20 al 25 ottobre: Bahar scopre cosa le ha nascosto Sarp - La trama degli episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 ottobre ... fanpage.it scrive