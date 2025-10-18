© Mediaset Doccia fredda per Bahar nei prossimi episodi de La Forza di una Donna. Grazie ad un malefico piano ordito dalla sorellastra?irin, la Çe?meli scopre infatti che il redivivo marito Sarp si è risposato con Piril ed ha avuto altri due figli. Una scoperta che la la sconvolge e, al tempo stesso, la spinge a voltare definitivamente pagina e ad impegnarsi per trovare un nuovo lavoro. Maggiori info nelle trame che seguono. Dalla prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e il sabato, con una maxi puntata di due ore, alle 14.05. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 20 al 25 ottobre 2025: Bahar scopre che Sarp si è risposato