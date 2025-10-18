La forza dell’anima per i podi mondiali
I bronzi mondiali della volontà, della classe che riesce a esprimersi oltre la fatica e gli inevitabili imprevisti. Iliass Aouani e Leonardo Fabbri, entrambi a medaglia a Tokyo rispettivamente nella maratona e nel peso, hanno in comune il mental coach, Stefano Tavoletti. Che prova a spiegarci perché il cervello va considerato come un muscolo, per come va allenato e costruito in uno sportivo. La figura del mental coach è in grande ascesa. "Sì, ma tanti fanno solo business, vendono corsi senza sapere neanche di cosa si parla. Leggono un libro di motivazione e si improvvisano, facendo in realtà danni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
