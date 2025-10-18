La Fille all’Arcimboldi | Il repertorio classico a un prezzo popolare

"La Fille Mal Gardée" musiche di Peter Ludwig Hertel, è il balletto più antico ancora rappresentato nelle compagnie di danza internazionali. Gioiello d’ironia e virtuosismo arriva al Teatro Arcimboldi nella messa in scena di TAM Ballet, domani sera alle 18. Nei ruoli principali Giordano Bozza e Ruika Yokoyama, marito e moglie, primi ballerini del Thüringen Staatsballett di Gera, Germania. Fondatrice e ideatrice dell’ Accademia Ucraina del balletto di Milano e di TAM Ballett Caterina Calvino Prina racconta. L’ Accademia Ucraina compie 20 anni e festeggia. "Quando ho iniziato avevo solo 13 allievi, oggi ne abbiamo 250. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

