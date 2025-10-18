La figuraccia di Conte | Meloni scappa Ma lei stava andando al funerale dei carabinieri

La sinistra non conosce limiti: è disposta a tutto pur di gettare fango su Giorgia Meloni. Da ore le opposizioni sono tornate a recitare la solita cantilena: il presidente del Consiglio abbandona la conferenza stampa sulla manovra, scappa dalle domande, è allergica alla libertà di informazione, ha paura di confrontarsi con i giornalisti. Un copione ormai noto, portato avanti trascurando un elemento che fa crollare al tappeto l'ennesimo attacco: Giorgia ha dovuto lasciare in anticipo il punto con la stampa sulla Legge di Bilancio perché è dovuta partire in direzione Padova, per partecipare al funerale di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La figuraccia di Conte: "Meloni scappa". Ma lei stava andando al funerale dei carabinieri

News recenti che potrebbero piacerti

Il film su Biagio Conte si farà: reperiti 5 milioni di euro dai risparmi dell'assessorato al Turismo. Schifani e Amata annunciano la soluzione con un video, evitando il ritorno in Assemblea Regionale. - facebook.com Vai su Facebook

Jon Conte - X Vai su X

La figuraccia di Conte: "Meloni scappa dalle domande". Ma il premier stava andando al funerale dei carabinieri - Il leader del M5S attacca: "Capisco l'imbarazzo, ma non si scappa durante una conferenza stampa". Si legge su ilgiornale.it

Conte,Meloni in imbarazzo sulla manovra scappa dalle domande - "Capisco l'imbarazzo per l'aumento della pressione fiscale, l'innalzamento dell'età pensionabile e il no alla tassa sugli extraprofitti delle banche mentre spendono tutto in ar ... Si legge su msn.com

Meloni, il Conte Mascetti sarebbe fiero del Conte del M5s - "Ho sentito Conte dire, 'noi non siamo alleati del Pd, abbiamo un progetto, che è mandare a casa Meloni'. notizie.tiscali.it scrive