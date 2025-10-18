La figura di Francesco Baracca al centro di una conferenza alla Torre Numai
La delegazione di Forlì-Cesena dell’Istituto nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, che ho l’onore di reggere per il triennio 2025-2027, ha in programma due conferenze che organizza nell’ultimo trimestre dell’anno sociale 2025 con la sezione forlivese dell'Associazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nelle celebrazioni ad Assisi, la figura di Francesco d’Assisi è tornata al centro dell’attenzione nazionale. Ma il rischio è che la sua eredità evangelica venga piegata ancora una volta a retoriche di parte, proprio mentre il mondo brucia e risuona l’appello del cu - facebook.com Vai su Facebook
La figura di San Francesco e il suo messaggio universale. Il Card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, ospite di #TV2000 nel programma @chiesatv2000. Appuntamento alle 17.30. #Canale28 | 157 Sky | #Play2000 - X Vai su X
'Come un'onda, come in volo' nel nome di Francesco Baracca - Un progetto espositivo intreccia storia, arte e mito a partire da due centenari strettamente connessi alla figura dell'aviatore lughese Francesco Baracca: la fondazione dell'Aeronautica Militare e la ... Si legge su ansa.it
La figura di Baracca nel libro di Suprani - ‘La Grande Guerra di Francesco Baracca’ è il titolo del libro di Maria Luisa Suprani Querzoli, edito dalla casa editrice forlivese CartaCanta. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Film su Baracca, la controfigura di Beppe Fiorello in volo: «Ecco come ho fatto rivivere il mito» - Daniele Beltrame ha interpretato Francesco Baracca in volo nel film “I cacciatori del cielo”. ilgazzettino.it scrive