La festa per i trent’anni dei Dottor Sogni

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO Sorrisi nei momenti di paura. Ascolto nei silenzi. Vicinanza nei momenti più difficili. Sono i gesti di conforto che da trentanni i “ Dottor Sogni “ di Fondazione Theodora compiono verso bambini e adolescenti ricoverati. Tre decenni di attività festeggiati ai Magazzini Generali in compagnia del fondatore Jan Poulie, dei “Dottor Sogni“, delle aziende partner, con Melissa Satta alla conduzione. "Tutti i qui presenti contribuiscono a migliorare il mondo dei bambini in ospedale", ha detto Jan Poulie. I professionisti dalle giacche allegre e colorate, rendono ogni reparto un luogo più vicino a un sogno, migliorandone l’atmosfera e affiancando famiglie e personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

