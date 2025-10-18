La Ferrari non si distingue neanche ad Austin dove l’anno scorso fece doppietta Mundo Deportivo

La Ferrari era stata la vera regina dell’ultima edizione del Gp degli Stati Uniti ad Austin, con una doppietta guidata da Charles Leclerc e conclusa da Carlos Sainz. Ma quel fine settimana di gioia è ormai solo un ricordo. Ne parla Il Mundo Deportivo. La situazione, un anno dopo, è ben più critica a Maranello, come dimostra il fatto che, sullo stesso circuito, non si è riusciti a lottare per la pole position nelle qualifiche della Sprint Race. Né Leclerc né Lewis Hamilton sono riusciti a lottare per la pole position. Hamilton si è dovuto accontentare dell’ottavo posto, ma Leclerc ha fatto peggio, chiudendo decimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

