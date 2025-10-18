la fermana cerca il tris a montegranaro

Dopo una due giorni di allenamenti a San Marco le Paludi per la Fermana è arrivato il momento atteso del ritorno alla Cops per gli allenamenti, a partire dalla giornata di ieri. Struttura storica all’interno del centro cittadino che la società ha fatto tornare utilizzabile e rimesso a disposizione per gli allenamenti già la scorsa stagione. Allenarsi alla Cops, o in alternativa anche a San Marco le Paludi, consentirà di poter intervenire sul fondo del Recchioni attualmente in condizioni disastrose e che proprio domenica scorsa è stata la notizia più brutta arrivata in casa Fermana. Il colpo d’occhio offerto era decisamente imbarazzante e dunque si spera che i lavori tanto attesi, confermati anche in conferenza stampa post gara da Augusto Gentilini, possano iniziare quanto prima anche perché alle porte ci sono due impegni casalinghi consecutivi nel giro di appena sette giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it