La Federazione Italiana Scherma in prima linea contro il bullismo il cyberbullismo e il disagio giovanile | firmato il protocollo d’intesa tra la FIS e l’ONBD

Il Presidente federale Mazzone: "Il nostro sport, prevenzione e inclusione" La Federazione Italiana Scherma in prima linea contro il bullismo, il cyberbullismo e il disagio giovanile, e per valorizzare sempre più il ruolo educativo, formativo e sociale dello sport. È la mission che ha portato alla stipula di un Protocollo d'intesa tra la FIS e l'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'intesa è stata firmata ieri pomeriggio, nell'ufficio di Presidenza presso la "Casa dello Sport" di Viale Tiziano a Roma, dal Presidente federale Luigi Mazzone e dal Presidente dell'ONBD, Luca Massaccesi, alla presenza di una ospite d'eccezione, la cantautrice e atleta paralimpica Annalisa Minetti, a sua volta pronta a sposare l'impegno della Federazione Italiana Scherma sulle pedane nel sociale.