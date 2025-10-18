La fame come arma di guerra | il rapporto che lancia l'allarme su Gaza e il resto del mondo

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rivista The Lancet stima il 15.8% dei bambini di Gaza come gravemente malnutriti e il nuovo Indice Globale della Fame lancia l'allarme globale: la fame è diventata un'arma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

fame arma guerra rapportoGaza e non solo: quando la fame diventa arma di guerra - Nell'ultimo anno guerre e conflitti armati hanno innescato 20 crisi alimentari e gettato in condizioni di fame acuta 140 milioni di persone. Si legge su romasette.it

fame arma guerra rapportoLa fame resta un'emergenza e c'è chi la usa come arma di guerra - Le denunce e gli appelli risuonati oggi per la Giornata mondiale dell'alimentazione, papa Leone alla cerimonia Fao: "Sembra allontanarsi quel consenso espresso dagli Stati che considera un crimine di ... giornaletrentino.it scrive

fame arma guerra rapportoIl Cesvi: "La fame usata come arma in guerra, non solo a Gaza" - Non solo a Gaza, accade sempre più spesso negli ultimi anni secondo "Indice globale della fame" del 2025, un rapporto internazionale ... Secondo libero.it

