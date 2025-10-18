Il primo weekend di gara della stagione senza Marc Marquez comincia in maniera negativa per la Ducati, che resta fuori dalla top4 sia in qualifica che nella Sprint del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Una vera debacle per la Casa di Borgo Panigale, dominatrice assoluta di questo campionato avendo vinto con largo anticipo i titoli iridati piloti, costruttori e team. L’assenza causa infortunio di Marc spiega solamente in parte le difficoltà fronteggiate da Ducati tra venerdì e sabato in Australia, su una pista anomala come Phillip Island che spesso e volentieri in passato ha rimescolato i valori in campo facendo emergere degli outsider estemporanei e livellando le performance tra le varie moto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Ducati si riscopre nuda senza Marc Marquez. Nessun pilota sul podio nella Sprint in Australia