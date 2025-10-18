Nelle ultime settimane, l’amministrazione Trump ha intensificato la sua politica di “massima pressione” nei confronti del presidente venezuelano Nicolas Maduro, passando da sanzioni economiche imposte nel primo mandato a un’escalation militare evidente: non è più un mistero che uno degli obiettivi della Casa Bianca sia quello di arrivare a un “regime change”. Nel Mar dei Caraibi, infatti, Washington ha dispiegato i suoi imponenti asset navali e aerei, tra cui quattro cacciatorpedinieri classe Arleigh Burke, un incrociatore missilistico, un sottomarino d’attacco, un gruppo anfibio dei Marine e squadroni di caccia F-35, ufficialmente per operazioni contro il narcotraffico, ma con un volume di potenza di fuoco tale da far presupporre un’operazione su vasta scala. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Dottrina Monroe e i neocon: la guerra al Venezuela è una questione di principio