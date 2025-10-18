La Dottrina Monroe e i neocon | la guerra al Venezuela è una questione di principio
Nelle ultime settimane, l’amministrazione Trump ha intensificato la sua politica di “massima pressione” nei confronti del presidente venezuelano Nicolas Maduro, passando da sanzioni economiche imposte nel primo mandato a un’escalation militare evidente: non è più un mistero che uno degli obiettivi della Casa Bianca sia quello di arrivare a un “regime change”. Nel Mar dei Caraibi, infatti, Washington ha dispiegato i suoi imponenti asset navali e aerei, tra cui quattro cacciatorpedinieri classe Arleigh Burke, un incrociatore missilistico, un sottomarino d’attacco, un gruppo anfibio dei Marine e squadroni di caccia F-35, ufficialmente per operazioni contro il narcotraffico, ma con un volume di potenza di fuoco tale da far presupporre un’operazione su vasta scala. 🔗 Leggi su It.insideover.com
