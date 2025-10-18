Come ci manca. Aveva creato un mito, una piccola setta di adoratori che si scambiavano i suoi pezzi su Repubblica e Corriere (ma anche il Giorno, agli sgoccioli) coi reportage da Cape Cod e le crit. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La dolce vita di Alberto: alla Festa del cinema di Roma un documentario su Arbasino