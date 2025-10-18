La difesa dell’ex pm Mario Venditti presenta un nuovo ricorso al Riesame su pc tablet e cellulari

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 18 ottobre 2025 – L'avvocato Domenico Aiello ha presentato al Tribunale del Riesame di Brescia un nuovo ricorso per ottenere il dissequestro del materiale informatico sequestrato all' ex procuratore pavese, Mario Venditti. L’istanza su pc, tablet e cellulari . Il nuovo ricorso attiene una seconda indagine, quella in cui sempre Venditti è indagato per corruzione e peculato assieme al pm Pietro Paolo Mazza nell'inchiesta ' Clean ' che ipotizza un sistema che avrebbe coinvolto anche delle toghe. Oggetto dell'istanza sono sempre i pc, tablet e cellulari che ieri il Riesame bresciano ha restituito a Venditti, accogliendo il ricorso di Aiello e annullando la gran parte del decreto che aveva disposto i sequestri nell'inchiesta collegata a quella dell'omicidio di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

