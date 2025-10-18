La destra indietro di molti punti Il segretario Valenti gongola per il risultato elettorale dei Dem
"Anche in questa tornata elettorale, il risultato del Pd in provincia di Siena si conferma altissimo". Così Andrea Valenti (foto), segretario provinciale del Pd, che analizza il voto per la Regione: "Con il 42,02% il Pd porta il miglior dato provinciale della Toscana. Stesso risultato per la coalizione a sostegno del presidente Eugenio Giani, al 59,40%. Vinciamo e siamo il primo partito in pressoché tutti i Comuni, compreso il capoluogo". Poi la ’stoccata’: "A Siena, amministrata dalla destra, la coalizione per Eugenio Giani stacca quella di Alessandro Tomasi di 15 punti percentuali, il Pd stacca di 10 punti percentuali Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
