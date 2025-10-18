La denuncia di Mattarella | I salari reali sono bassi Ma i manager strapagati

Quotidiano.net

Senza salari dignitosi non solo non c’è crescita vera, ma viene messa a rischio anche la coesione sociale del Paese perché proprio il lavoro è stato "il motore" dello sviluppo economico, sociale e civile dell’Italia. Lavoro, dunque – e lavoro pagato in modo proporzionato, come prevede l’articolo 36 della Costituzione – fa rima non solo con dignità, ma anche con libertà e diritti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tocca con parole inequivocabili uno dei nodi scoperti dell’ economia italiana: la questione salariale. Non è la prima volta che il Capo dello Stato ne parla ma le sue parole, pronunciate ieri al Quirinale durante l’incontro con i Maestri del lavoro, suonano forti nel giorno in cui il governo licenzia dal Consiglio dei ministri la manovra di bilancio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

