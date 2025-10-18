La dea bendata torna a baciare la Brianza | vinti quasi 400 mila euro

Monzatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria da 100 mila euro al 10eLotto dello scorso 15 ottobre, la Fortuna è tornata a baciare la Brianza. A Lentante sul Seveso un fortunato giocatore ha centrato un 5+1 al Superenalotto con una schedina da 2 euro. La vincita, realizzata nella Ricevitoria tabaccheria bar di via Nazionale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Dea Bendata Torna Baciare