"Contestiamo la società, sosteniamo la squadra". Lo scrivono a caratteri cubitali i tifosi della Curva Est restando fermi sulle proprie posizioni. Da sempre, già da prima della firma del preliminare di acquisto della scorsa estate, gli ultras hanno sempre seguito la linea della contestazione nei confronti della Building Company. Prima protestando e scioperando, senza mettere piede al ’Neri’, poi accomodandosi sugli spalti dello stadio riminese contestando la società e applaudendo la squadra di mister D’Alesio. Cosa che faranno anche domani per la gara pomeridiana contro la Juventus Next Gen. Invitando i riminesi a esserci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La curva resta accanto al Rimini: "Contestiamo, ma non la squadra"