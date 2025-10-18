Il peso e l’influenza sulle decisioni, strategiche e ordinarie che siano, sarà dominante. Così recita la normativa del codice civile in materia di attribuzioni nei confronti di una società controllata, discorso applicabile dall’altro giorno per Conerobus. È proprio la questione della ‘ dominanza ’ a fare la differenza tra ieri e oggi, al netto di quanto i giudici contabili inseriranno in calce sulle motivazioni della sentenza emessa mercoledì secondo cui la principale azienda del trasporto pubblico locale (Tpl) delle Marche non va più considerata partecipata. Due giudici, due sentenze. Alcuni anni or sono fu il Tar a esprimersi in maniera diametralmente opposta dopo il ricorso avanzato da uno dei Comuni più piccoli, ora la Corte dei Conti si è espressa in maniera differente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La crisi Conerobus. Ecco i nuovi scenari dopo la Corte dei Conti. Spunta il rebus del cda