La Corte penale internazionale contro il governo su Almasri | Ha violato i suoi obblighi

La Corte penale internazionale (Cpi) sferza l'Italia sul caso del generale libico Almasri, fermato a Torino il 18 gennaio scorso, rilasciato e rimpatriato con volo di Stato tre giorni dopo. "L'Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d'arresto e consegna non ha rispettato i propri. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

La Corte penale internazionale spinge l'Ungheria ad arrestare il leader russo, accusato di crimini di guerra, per la deportazione e il trasferimento di bambini ucraini da aree dell'Ucraina finite sotto controllo russo - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Trump sente Putin: "Ci vedremo a Budapest". La Corte penale internazionale frena: "Il mandato di cattura è valido". #ANSA - X Vai su X

Corte penale internazionale respinge il ricorso di Israele sui mandati per Netanyahu e Gallant - I giudici ritengono la questione non impugnabile mentre resta aperta una più ampia contestazione sulla giurisdizione della Corte ... Da laregione.ch

Corte penale internazionale: 'L'Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri'. Entro il 31 ottobre nuovi chiarimenti - «L'Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d’arresto e consegna» del generale libico Almasri, «non ha rispettato i propri obblighi ... Lo riporta msn.com

Meloni denunciata per concorso in genocidio alla Corte Aja, rivelazione della premier: "Primo caso al mondo" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivelato di essere stata denunciata, insieme a due ministri, alla Corte penale internazionale: cosa rischia ... Lo riporta virgilio.it